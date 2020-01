Samira El Attar, in fuga marito indagato per omicidio: non gli avevano ritirato passaporto



Non gli era stato ritirato il passaporto. Mohamed Barbri, indagato per l’omicidio della moglie, Samira El Attar, si è allontanato dall’Italia, sottraendosi alle indagini, ormai da sette giorni. L’uomo ha potuto lasciare il nostro Paese nonostante un’indagine a suo carico per omicidio e soppressione di cadavere.

