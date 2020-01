Sanremo 2020, Salmo smentisce la partecipazione al Festival: “Non me la sento, non sarei a mio agio”



Salmo ha smentito ufficialmente la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo 2020. Il nome del rapper sardo, uno degli esponenti principali e più apprezzati del genere in Italia, era stato annunciato come uno degli ospiti della prima serata: “Non me la sento, mi sentirei a disagio. Tra Sanremo e San Siro, scelgo San Siro”.

