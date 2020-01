Sardegna, pala eolica esplode a causa delle fortissime raffiche di vento



L’episodio nel pomeriggio di oggi, martedì 21 gennaio, a Villacidro, comune della provincia del Sud Sardegna. Come si vede in un video ripreso proprio mentre avveniva l’incidente, la pala è andata letteralmente in tilt cominciando a roteare a velocità elevatissima prima dello scoppio del generatore posto sulla sommità a cui è seguito il crollo delle eliche della struttura.

