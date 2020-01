Sardine a Bologna: “Siamo 40 mila, piazza strapiena: sarà la svolta”



Ad una settimana dal voto delle Regionali, le Sardine tornano in piazza in una grande manifestazione a Bologna al grido di “Bentornati in mare aperto”. Il leader Santori: “Piazza stracolma, siamo oltre 40mila”. Diversi gli artisti presente per il concertone che durerà fino a tarda sera.

