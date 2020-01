I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sarebbe finita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: “Lei ha pianto, non riusciva a parlare”



Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sarebbero lasciati a pochi mesi dalla proposta di matrimonio arrivata a Uomini e Donne. “Lei era da sola in studio e quando le hanno chiesto di Riccardo ha pianto, non riusciva a parlare” si legge nelle anticipazioni diffuse a proposito dell’ultima puntata del trono over registrata.

Continua a leggere



Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sarebbero lasciati a pochi mesi dalla proposta di matrimonio arrivata a Uomini e Donne. “Lei era da sola in studio e quando le hanno chiesto di Riccardo ha pianto, non riusciva a parlare” si legge nelle anticipazioni diffuse a proposito dell’ultima puntata del trono over registrata.

Continua a leggere

Continua a leggere