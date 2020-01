Sarri: “Emozione forte tornare a Napoli, è stata un’esperienza molto sentita per me”



Domenica 26 gennaio si giocherà Napoli-Juventus, una partita che non è come tutte le altre per Maurizio Sarri. Il tecnico juventino, dopo il 3-1 alla Roma, ha parlato della squadra partenopea: “Per me è stata un’esperienza forte allenare lì. Chiaramente mi emoziona tornare a Napoli. Loro sono una squadra forte”.

