Sarri: “Se proprio devo perdere almeno sono contento per i ragazzi del Napoli”

“Se proprio devo perdere, sono contento di farlo contro il Napoli”. Maurizio Sarri risponde così alle domande sul possibile fastidio per l’aver perso il confronto contro la sua ex formazione. L’allenatore della Juventus, uscito con le “ossa rotte” dal San Paolo, non ha dunque dimenticato la squadra del suo passato. La speranza del mister è che con questo successo gli azzurri si “tolgano dai problemi”.

