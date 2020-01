Sassari, ragazzina di 14 anni muore di meningite batterica la sera di Capodanno



La ragazza secondo le testimonianze si era sentita male due giorni prima della notte di San Silvestro, ma inizialmente si era pensato a una normale febbre. Le autorità sanitarie non hanno ritenuto necessaria la profilassi in quanto si tratta di meningite di origine batterica, e non virale.

Continua a leggere



La ragazza secondo le testimonianze si era sentita male due giorni prima della notte di San Silvestro, ma inizialmente si era pensato a una normale febbre. Le autorità sanitarie non hanno ritenuto necessaria la profilassi in quanto si tratta di meningite di origine batterica, e non virale.

Continua a leggere

Continua a leggere