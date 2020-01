Savona, turisti-animalisti comprano 12 capitoni al supermercato e li liberano in mare



Due turisti, rattristati dalla vista di una dozzina di capitoni chiusi in un secchio, li hanno acquistati e poi liberati in mare. L’Enpa: “Ci auguriamo che sempre più persone vogliano rinunciare a cibarsi di poveri animali maltrattati dalla cattura alla stabulazione, dall’esposizione nei negozi alla cottura in padella”.

Continua a leggere



Due turisti, rattristati dalla vista di una dozzina di capitoni chiusi in un secchio, li hanno acquistati e poi liberati in mare. L’Enpa: “Ci auguriamo che sempre più persone vogliano rinunciare a cibarsi di poveri animali maltrattati dalla cattura alla stabulazione, dall’esposizione nei negozi alla cottura in padella”.

Continua a leggere

Continua a leggere