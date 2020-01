Scala una cascata di ghiaccio, scivola e precipita per 70 metri: alpinista muore in Svizzera



Un alpinista italiano di 47 anni è morto precipitando da cascata di ghiaccio in Svizzera: l’uomo stava facendo un’escursione in compagnia di quattro amici quando avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto per oltre 70 metri. È morto sul colpo: gli agenti hanno comunque avviato le indagini per stabilire le dinamiche del tragico episodio.

Continua a leggere



Un alpinista italiano di 47 anni è morto precipitando da cascata di ghiaccio in Svizzera: l’uomo stava facendo un’escursione in compagnia di quattro amici quando avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto per oltre 70 metri. È morto sul colpo: gli agenti hanno comunque avviato le indagini per stabilire le dinamiche del tragico episodio.

Continua a leggere

Continua a leggere