Schianto ultraleggero, l’ultimo volo di Frigo nella sua piazza: “Te ne vai facendo ciò che amavi”



L’ultimo volo di Lino Frigo, ferroviere in pensione di 71 anni grande appassionato di volo, si è concluso nella piazza della sua Moncalvo (Asti) in un sabato pomeriggio d’inverno. Il suo aereo ultraleggero è precipitato e per lui non c’è stato nulla da fare. I testimoni hanno detto di aver visto il velivolo scendere a bassa quota, poi risalire in una sorta di “danza”, e poi precipitare al suolo.

Continua a leggere



L’ultimo volo di Lino Frigo, ferroviere in pensione di 71 anni grande appassionato di volo, si è concluso nella piazza della sua Moncalvo (Asti) in un sabato pomeriggio d’inverno. Il suo aereo ultraleggero è precipitato e per lui non c’è stato nulla da fare. I testimoni hanno detto di aver visto il velivolo scendere a bassa quota, poi risalire in una sorta di “danza”, e poi precipitare al suolo.

Continua a leggere

Continua a leggere