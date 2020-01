Schianto Valle Aurina: l’automobilista voleva uccidersi dopo aver saputo dei 6 morti



Avrebbe ripetuto a più riprese di volersi uccidere l’automobilista che nella notte scorsa ha causato il drammatico incidente stradale a Valle Aurina in cui sono rimaste uccise sei persone. Il 27enne è stato trasferito nel reparto di psichiatria per essere tenuto sotto osservazione ma è in stato di arresto.

Continua a leggere



Avrebbe ripetuto a più riprese di volersi uccidere l’automobilista che nella notte scorsa ha causato il drammatico incidente stradale a Valle Aurina in cui sono rimaste uccise sei persone. Il 27enne è stato trasferito nel reparto di psichiatria per essere tenuto sotto osservazione ma è in stato di arresto.

Continua a leggere

Continua a leggere