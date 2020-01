Scomparsa di Samira El Attar, da ieri irrintracciabile il marito accusato di omicidio



È scomparso da 24 ore Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar, la donna che si ipotizza abbia assassinato a Stanghella lo scorso 21 ottobre. Barbi è uscito ieri mattina in sella alla sua bicicletta e non ha fatto più ritorno. Per l’uomo, indagato a piede libero per omicidio e occultamento di cadavere non era stata ritenuta necessaria la misura cautelare. A dare l’allarme la suocera.

Continua a leggere



È scomparso da 24 ore Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar, la donna che si ipotizza abbia assassinato a Stanghella lo scorso 21 ottobre. Barbi è uscito ieri mattina in sella alla sua bicicletta e non ha fatto più ritorno. Per l’uomo, indagato a piede libero per omicidio e occultamento di cadavere non era stata ritenuta necessaria la misura cautelare. A dare l’allarme la suocera.

Continua a leggere

Continua a leggere