Scomparsa di Samira El Attar, in Marocco il marito ha una seconda famiglia



Un figlio che porta il suo cognome e altri due non riconosciuti. È la ‘seconda’ famiglia di Mohamed Barbri in Marocco, dove da indiscrezioni sembra che il marito di Samira El Attar, si sia diretto durante quella che possiamo chiamare la sua fuga dall’Italia, lo scorso 1 gennaio. Su di lui pende un’indagine per omicidio e occultamento di cadavere per la scomparsa della moglie da Stanghella.

