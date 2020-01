Scozia, colpi di testa vietati agli under 12: “Preveniamo il rischio di demenza”



I bambini che hanno meno di 12 anni non potranno più colpire il pallone di testa in Scozia: la Scottish Football Federation (SFA) nel corso di questo mese ufficializzerà il divieto riguardo agli allenamenti degli under 12 a causa dei rischi di demenza in età adulta.

Continua a leggere



I bambini che hanno meno di 12 anni non potranno più colpire il pallone di testa in Scozia: la Scottish Football Federation (SFA) nel corso di questo mese ufficializzerà il divieto riguardo agli allenamenti degli under 12 a causa dei rischi di demenza in età adulta.

Continua a leggere

Continua a leggere