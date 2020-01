Segrate, Giuseppe Del Giudice consigliere Forza Italia condannato per istigazione alla corruzione



Giuseppe Del Giudice, consigliere comunale di Forza Italia, è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione per aver tentato di corrompere il sindaco di Segrate Paolo Micheli. Gli aveva offerto 600mila euro in cambio dell’affidamento di un appalto per lavori a una società da lui indicata.

Continua a leggere



Giuseppe Del Giudice, consigliere comunale di Forza Italia, è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione per aver tentato di corrompere il sindaco di Segrate Paolo Micheli. Gli aveva offerto 600mila euro in cambio dell’affidamento di un appalto per lavori a una società da lui indicata.

Continua a leggere

Continua a leggere