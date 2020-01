I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Senago, cade da un’altezza di 5 metri e atterra in piedi: gambe fratturate, ipotesi tentato suicidio



Una donna di 28 anni è precipitata ieri sera da un edificio a Senago, alle porte di Milano, da un’altezza di circa cinque metri. Secondo quanto comunicato dall’Azienda regionale emergenza urgenza, la 28enne è atterrata in piedi, fratturandosi entrambe le gambe e probabilmente anche il bacino. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata in codice rosso al Niguarda. Sul caso indagano i carabinieri, che per il momento non escludono l’ipotesi di tentato suicidio.

