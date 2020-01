Serena Enardu ammette di essere ancora legata a Pago: “Mi sono accorta che mi mancava da morire”



Serena Enardu si starebbe preparando a chiedere a Pago di perdonarla. Dopo averlo lasciato a Temptation Island Vip, l’ex tronista ha chiesto di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con il suo ex compagno. E in confessionale ha ammesso: “Mi sono accorta che Pago mi mancava da morire”.

