Serie D, senza stipendio da ottobre: i giocatori del Savona si rifiutano di allenarsi



La squadra ligure si è rifiutata di svolgere l’allenamento odierno in segno di protesta contro la proprietà: colpevole di essere in forte ritardo con il pagamento degli stipendi. Una clamorosa presa di posizione anticipata dalle parole dello scorso weekend del tecnico De Paola: “Se entro mercoledì 15 gennaio non arriveranno risposte sul futuro e non si parlerà di rinforzi, ce ne andremo via tutti”.

