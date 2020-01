Sesso a tre con uno studente e una ex collega: nei guai insegnante di 40 anni



Joyce Churchwell, allenatrice di pallavolo del distretto scolastico di Berryhill, in Oklahoma, è stata arrestata con l’accusa di violenza sessuale per aver consumato un rapporto sessuale a tre con uno studente e una sua ex collega. I fatti si sarebbero svolti nel 2019 a casa della donna, che ha invitato il ragazzo e l’altra donna approfittando dell’assenza del marito. Indignazione dell’istituto: “Il nostro unico interesse è garantire un ambiente di apprendimento sicuro”.

Continua a leggere



Joyce Churchwell, allenatrice di pallavolo del distretto scolastico di Berryhill, in Oklahoma, è stata arrestata con l’accusa di violenza sessuale per aver consumato un rapporto sessuale a tre con uno studente e una sua ex collega. I fatti si sarebbero svolti nel 2019 a casa della donna, che ha invitato il ragazzo e l’altra donna approfittando dell’assenza del marito. Indignazione dell’istituto: “Il nostro unico interesse è garantire un ambiente di apprendimento sicuro”.

Continua a leggere

Continua a leggere