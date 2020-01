Sesto San Giovanni, chiusa in casa per punizione, 17enne tenta di scappare dalla finestra e precipita



È stata trovata riversa al suolo la ragazza di 17 anni soccorsa ieri in condizioni critiche dal personale medico del 118 in via La Fratta a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Trasportata al Niguarda è stata ricoverata per diverse fratture: stando a una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine sembra che la giovane stesse scappando per poi precipitare.

