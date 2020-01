Si masturba con un tubo metallico ma resta incastrato per 5 giorni: 21enne operato d’urgenza



Un ragazzo di 21 anni di Bangkok è stato sottoposto ad una operazione chirurgica durata tre ore dopo che il suo pene è rimasto bloccato per 5 giorni in un tubo metallico che aveva usato per masturbarsi. Anche un fabbro ha partecipato all’intervento. “È molto pericoloso avere il pene in questa situazione per tre ore, figuriamoci cinque giorni”.

