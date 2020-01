Si schianta con tuta alare, Luca si era già lanciato per ricordare amico morto allo stesso modo



Appena tre mesi prima del tragico schianto che lo ha portato via per sempre, Luca Barbieri aveva rivelato a chi lo seguiva attraverso i canali social l’esibizione a cui aveva partecipato per ricordare un amico e collega morto lanciandosi proprio con una tuta alare. Un incidente che non aveva spento la sua voglia di lanciarsi nel vuoto.

