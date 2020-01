Sicurezza delle protesi al seno, chirurgo consiglia: “Fossi una donna rimanderei l’intervento”



Roberto Pedrale, chirurgo plastico all’ospedale dermatologico San Lazzaro di Torino, dichiara: “”A una donna giovane che in questo periodo venisse da me chiedendomi una mastoplastica additiva perché ha un seno piccolo consiglierei di rimandare in attesa che gli studi in corso ci dicano qualcosa di più. Direi che forse è meglio andare in palestra e migliorarsi con l’attività fisica”.

