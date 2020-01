I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Simona Ventura nega il ritorno all’Isola dei famosi: “Lavoro in Rai, ho altro a cui pensare”



Simona Ventura smentisce l’indiscrezione di Dagospia che la voleva pronta a tornare a condurre l’Isola dei famosi, in onda sulle reti Mediaset. “Se non si fosse capito lavoro in Rai e ho altro a cui pensare” fa sapere la conduttrice in un tweet. Al timone della prossima edizione del reality non dovrebbe esserci nemmeno Alessia Marcuzzi. Al suo posto, probabilmente, arriverà Ilary Blasi.

