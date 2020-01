Sinisa Mihajlovic di nuovo ricoverato in ospedale, ecco come sta



Sinisa Mihajlovic è di nuovo ricoverato in ospedale. Il tecnico del Bologna – come si apprende in una nota del Policlinico Sant’Orsola di Bologna – si è recato questa mattina all’Istituto di Ematologia ‘Seràgnoli’ per essere sottoposto a una terapia antivirale. Un trattamento che può rendersi necessario su soggetti che hanno subito il trapianto di midollo osseo da donatore.

