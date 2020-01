Sparita dopo la lite col compagno, quelle chat create dopo la scomparsa: “Non è Vicky”



Messaggi minatori all’indirizzo del suo ex marito sarebbero partiti dal cellulare di Vicky Bucci la notte del 18 dicembre, quando la 42enne di Larino è scomparsa. Per chi le stava vicino potrebbero non essere opera sua, ma di qualcuno che, verosimilmente si è appropriato dello smartphone della donna. Victorine è scomparsa 10 giorni dopo una lite col compagno che l’aveva mandata al pronto soccorso.

