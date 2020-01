Spinazzola-Politano, scambio bloccato tra Inter e Roma: accordo non trovato sul riscatto



Lo scambio tra Inter e Roma, con Leonardo Spinazzola in nerazzurro e Matteo Politano in giallorosso, è bloccato e rischia di saltare definitivamente. Dopo le frizioni nella giornata di ieri, le parti non sono giunte ad un nuovo accordo sul numero di presenze e il minutaggio ai quali legare l’obbligo di riscatto dei due calciatori.

