Spot di Salvini nell’intervallo Juve-Roma. Il Pd attacca la Rai, Zingaretti: “Mai così in basso”



“Mai così in basso, altro che libertà e autonomia e lo chiamano servizio pubblico”: il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, attacca la Rai per aver trasmesso, nell’intervallo dopo il primo tempo tra Juve e Roma e lanciando la prossima puntata di Porta a Porta, degli spezzoni di un comizio in cui Matteo Salvini spiega perché votare Lega alle elezioni regionali di domenica. Diversi esponenti dem hanno seguito l’esempio del leader, accusando il servizio pubblico di non rispettare i parametri per un’informazione corretta.

