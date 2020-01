I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Stefania Orlando: “Licia Nunez ci ha provato con me mentre stava ancora con Imma Battaglia”



Licia Nunez, concorrente del Grande Fratello Vip 2020, avrebbe tentato di sedurre Stefania Orlando all’epoca in cui era ancora legata a Imma Battaglia. “Mi avvicinò in spiaggia e mi disse che ero il suo sogno erotico” confessa la showgirl, ma sbaglia le date: i fatti in questione si riferiscono al massimo a 6 anni fa, la relazione tra Licia e Emma è finita nel 2010.

