Stella Tatangelo morta in un incidente stradale: Sora le dedica un campo sportivo per ricordarla



Il campo sportivo del Liceo Classico Vincenzo Simoncelli intitolato a Stella Tatangelo, in ricordo della diciottenne morta tragicamente in un incidente stradale lo scorso agosto ad Arpino, in provincia di Frosinone. Alla cerimonia presenti i genitori che hanno scoperto la targa in memoria della figlia.

