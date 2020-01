Strage di Lutago, Lechner resta in cella. Gli avvocati: “Piange sempre, ha preso dei calmanti”



Lechner, hanno riferito i suoi legali, è molto provato per la strage da lui provocata, tanto che l’interrogatorio di garanzia in carcere davanti al gip e al pm che si è svolto in mattinata è stato spesso interrotto dalle lacrime di disperazione del giovane, che viene trattato con dei calmanti e sorvegliato 24 ore su 24.

Continua a leggere



Lechner, hanno riferito i suoi legali, è molto provato per la strage da lui provocata, tanto che l’interrogatorio di garanzia in carcere davanti al gip e al pm che si è svolto in mattinata è stato spesso interrotto dalle lacrime di disperazione del giovane, che viene trattato con dei calmanti e sorvegliato 24 ore su 24.

Continua a leggere

Continua a leggere