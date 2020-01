Su Amadeus il fuoco amico Rai di Claudio Lippi: “A differenza sua le donne le faccio stare avanti”



Claudio Lippi affonda su Amadeus e si attacca al treno delle polemiche per la frase infelice su Francesca Sofia Novello. Ospite de La Prova del Cuoco ha approfittato di una frase emersa durante la preparazione di un piatto per dire la sua sul tema, prima di sottlineare il fatto di non voler fare alcuna polemica.

