Suicidio in hotel ai Parioli: ragazzo trovato morto con busta in testa e cappio al collo



Si è suicidato con una busta di plastica in testa e un cappio al collo un trentenne trovato morto in una camera d’albergo in via Torquato Taramelli ai Parioli a Roma. Il ragazzo prima di compiere il gesto estremo ha lasciato una lettera ai familiari, in cui ha spiegato di aver tentato anche in passato di uccidersi.

