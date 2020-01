Tabellone Coppa Italia 2019/2020: Juventus-Roma e il calendario dei quarti di finale



Con il tabellone delle qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia 2019-2020 si delineano anche le quattro sfide in calendario martedì 21 e mercoledì 22 gennaio, martedì 28 e mercoledì 29 gennaio. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta tv, in esclusiva e in chiaro sulla Rai Uno (in streaming gratuito su Rai Play).

