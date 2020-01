Taglio del cuneo fiscale, il bonus in busta paga sale a 1.200 euro



Il taglio del cuneo fiscale prende forma: la prossima settimana è atteso il decreto che stabilirà le regole di questa nuova misura che dovrebbe portare, per i lavoratori dipendenti, un bonus in busta paga da 1.200 euro annui. Il beneficio verrà erogato in maniera differente sulla base delle tre diverse fasce di reddito individuate.

