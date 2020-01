Tangenziale Napoli, lavori di manutenzione sul viadotto: chiuso di notte il tratto Vomero-Camaldoli



Tangenziale di Napoli Spa ha comunicato che, dalle ore 22 del 16 gennaio fino alle ore 6 del 17, il tratto compreso tra le uscite Vomero e Camaldoli, in direzione Capodichino e delle autostrade, resterà chiuso per consentire i lavori di manutenzione sul “viadotto arena Sant’Antonio”. Per lo stesso motivo, il tratto Camaldoli-Vomero, in direzione Pozzuoli, resterà chiuso dalle ore 22 del 20 gennaio fino alle ore 6 del 21.

