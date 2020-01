I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Teddy Reno e Rita Pavone, il matrimonio e i figli: un amore che fece scandalo e dura da 60 anni



L’icona della musica leggera italiana, in gara al Festival di Sanremo 2020 con “Niente (Resilienza 74)”, è legata dal 1962 a Teddy Reno, cantante e discografico da cui ha avuto i figli Alessandro e Giorgio. La loro storia fece scandalo nella perbenista Italia degli anni 60 per via dei 19 anni di differenza.

