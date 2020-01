I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Teranga, il film del Guardian sui migranti in Italia che cancella gli stereotipi



Sarà on line da febbraio 2020, sulla piattaforma digitale del prestigioso media britannico Guardian Documentaries, il film “Teranga – Life in a waiting room”, documentario di un terzetto di registe (due inglesi e una francese) sulla storia di Fata e Yankuba, migranti in cerca di diritti e felicità nel nostro Paese.

