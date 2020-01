Termoli, angoscia per Vicky: è scomparsa dopo una violenta lite con il compagno



Alcuni giorni prima di sparire era stata soccorsa in ospedale perché qualcuno l’aveva picchiata, ma non aveva voluto denunciare l’aggressore. Victorine Bucci, per tutti Vicky, è scomparsa da Termoli lo scorso 18 dicembre con la sua Panda rossa. Agli amici aveva dato il numero della nuova sim che aveva acquistato per pochi amici e contatti fidati. La scheda, purtroppo, è stata ritrovata all’interno del telefonino abbandonato sul molo. Si ipotizza che sia stato qualcun altro ad abbandonarlo in quel luogo.

