Terracina, investe due ragazzi e scappa: arrestato per tentato omicidio



Un ventinovenne è stato arrestato per tentato omicidio per aver investito con l’auto due ragazzi a Terracina, al culmine di una lite in strada. l’uomo è risultato positivo l test alcolemico. A far luce sulla dinamica telecamere e testimoni. Finito ai domiciliari, il veicolo è stato sequestrato.

