Terremoto in Puglia, scossa di magnitudo 3.6 sveglia il Gargano: paura a Foggia



Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata questa notte nell’area del Gargano, con epicentro a Carpino, in provincia di Foggia, e ad una profondità di 20 chilometri. Al momento non si segnalano danni alle cose e alle persone, ma solo tanta paura nei comuni limitrofi, come Cagnano Varano e Ischitella.

Continua a leggere



Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata questa notte nell’area del Gargano, con epicentro a Carpino, in provincia di Foggia, e ad una profondità di 20 chilometri. Al momento non si segnalano danni alle cose e alle persone, ma solo tanta paura nei comuni limitrofi, come Cagnano Varano e Ischitella.

Continua a leggere

Continua a leggere