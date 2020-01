Terrore a Padova, il reddito di cittadinanza ritarda: 40enne distrugge l’ufficio postale



Un marocchino di 39 anni, già noto alle forze di polizia per piccoli precedenti, ha mandato in frantumi la vetrata, distrutto i computer e il Bancomat esterno dell’ufficio postale di Piove di Sacco. Era andato in escandescenza per non aver ricevuto i soldi. Denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

