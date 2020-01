Terrorismo, per gli Usa in Italia allerta a livello 2 per rischio attentati



Il Dipartimento di Stato americano, nell’aggiornamento del suo solito bollettino rivolto ai cittadini statunitensi che intendono recarsi all’estero, assegna all’Italia livello di “Allerta 2” accompagnato dall’indicazione di “esercitare un’aumentata cautela a causa del terrorismo”. Per le autorità Usa, “gruppi terroristici continuano a pianificare possibili attacchi in Italia”

