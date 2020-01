I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

The Crown, la quinta stagione sarà l’ultima e Imelda Staunton sarà la Regina Elisabetta II



Netflix annuncia che The Crown è stata rinnovata per la quinta e ultima stagione. Stavolta a dare il volto alla Regina Elisabetta II sarà Imelda Staunton (la Dolores Umbridge di “Harry Potter”). Intanto, sono ancora in corso le riprese della quarta stagione con Olivia Colman nei panni della Regina.

