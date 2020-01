I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Thomas e Matteo morti in un incidente stradale su via Tiburtina, mercoledì i funerali a Setteville



Si terranno a Setteville i funerali di Thomas Adami e Matteo Calabria, i due giovani di 19 e 21 anni morti il 25 gennaio a causa di un tragico incidente stradale su via Tiburtina. I ragazzi stavano viaggiando su una Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, sono finiti fuori strada e si sono schiantati contro un Cotral.

