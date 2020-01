Torino, lieto fine per Shelby, scappata a Capodanno per i botti: la cagnolina è tornata a casa



Shelby era scappata da Torino la notte di Capodanno spaventata dai botti. Grazie agli appelli dei suoi proprietari in tantissimi si sono mobilitati per cercarla e dare informazioni utili per ritrovarla. E dopo circa 48 ore la cagnolina è ritornata nei luoghi che conosceva. L’annuncio su Facebook: “Shelby è a casa. Grazie a tutti”.

