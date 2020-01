Torino, produceva marijuana liquida da fumare con la sigaretta elettronica: arrestato 33enne



La polizia di Torino ha scoperto in via Camillo Riccio un laboratorio casalingo attrezzato con strumentazione idonea all’estrazione di Thc dalle infiorescenze di marijuana. La sostanza ricavata veniva utilizzata nelle sigarette elettroniche in sostituzione della nicotina liquida. Un uomo di 33 anni è stato arrestato anche per il reato di detenzione di marijuana e hashish.

Continua a leggere



La polizia di Torino ha scoperto in via Camillo Riccio un laboratorio casalingo attrezzato con strumentazione idonea all’estrazione di Thc dalle infiorescenze di marijuana. La sostanza ricavata veniva utilizzata nelle sigarette elettroniche in sostituzione della nicotina liquida. Un uomo di 33 anni è stato arrestato anche per il reato di detenzione di marijuana e hashish.

Continua a leggere

Continua a leggere