Torino, Walter Mazzarri annuncia: “Squadra in ritiro. Chiediamo scusa ai tifosi”



Torino in ritiro dopo la sconfitta umiliante subita in casa contro l’Atalanta. Lo ha annunciato Walter Mazzarri ai microfoni di DAZN nelle interviste del dopo-partita. Visibilmente deluso, il tecnico dei granata non ha cercato scuse per giustificare una prestazione così negativa.

