Torna la bufala di WhatsApp Gold e del video Martinelli: è una catena di sant’Antonio



In questi giorni sta tornando a diffondersi un messaggio su WhatsApp che parla di un fantomatico aggiornamento e di un video che conterrebbero un pericoloso virus. Cliccare su contenuti dei quali non si conosce la provenienza può essere pericoloso, ma in questo caso nella catena non c’è niente di vero.

